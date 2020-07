Samuel Peron sposa Tania Bambaci: “Nozze nel 2021, e dire che stavamo per lasciarci”



Samuel Peron è pronto a sposare la compagna Tania Bambaci. Lo ha annunciato il ballerino in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. I due convoleranno a nozze nell’estate del 2021. La decisione dopo un periodo di crisi che ha rischiato di allontanarli per sempre: “Ora è come se avessimo un rapporto nuovo. E adesso vogliamo consacrarlo, sposandoci e mettendo su famiglia”.

