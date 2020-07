Schio, Alessandro muore all’improvviso: il papà fa la scoperta choc, il 32enne era nel suo letto



Trovato morto a letto, a 32 anni, dopo un paio di giorni in cui non si faceva vivo con gli amici. Alessandro Marcante, 32 anni, operaio, abitava da solo in un alloggio nel centro storico di Schio, di cui aveva preso possesso da tre settimane. Il padre ha fatto la drammatica scoperta.

Continua a leggere



Trovato morto a letto, a 32 anni, dopo un paio di giorni in cui non si faceva vivo con gli amici. Alessandro Marcante, 32 anni, operaio, abitava da solo in un alloggio nel centro storico di Schio, di cui aveva preso possesso da tre settimane. Il padre ha fatto la drammatica scoperta.

Continua a leggere

Continua a leggere