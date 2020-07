Schmidt (Uffizi): “Contro Ferragni critiche sessiste. Vogliamo avvicinare i giovani all’arte”



Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi, spiega le ragioni della collaborazione con Chiara Ferragni: “Le nostre collezioni appartengono soprattutto alle giovani generazioni. Se i giovani non stabiliscono oggi una relazione col patrimonio culturale, è improbabile che in futuro, quando saranno loro i nuovi amministratori, vorranno investire in cultura”.

