Scomparsa di Brenda, il fratello a Fanpage: “Non lasciate che la giustizia la dimentichi”



A due anni dalla scomparsa di Brenda e dall’apertura dell’indagine per omicidio, Roberto Soares chiede giustizia per sua sorella. Della mamma brasiliana si sono sperse le tracce il 18 luglio 2018 a Castelnuovo del Garda (Verona). Era in crisi col compagno Andrea Felicetti e stava cercando alloggio presso alcune amiche per lasciarlo quando è sparita nel nulla. Felicetti si è sposato sei mesi dopo.

Continua a leggere



A due anni dalla scomparsa di Brenda e dall’apertura dell’indagine per omicidio, Roberto Soares chiede giustizia per sua sorella. Della mamma brasiliana si sono sperse le tracce il 18 luglio 2018 a Castelnuovo del Garda (Verona). Era in crisi col compagno Andrea Felicetti e stava cercando alloggio presso alcune amiche per lasciarlo quando è sparita nel nulla. Felicetti si è sposato sei mesi dopo.

Continua a leggere

Continua a leggere