Scuola, Azzolina: “Da Colle ok a concorsi precari”. Salvini: “Usa Mattarella per attaccare maestre”



Nuovo scontro tra la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il leader della Lega, Matteo Salvini, sul tema del concorso per i precari nel mondo della scuola. Per Azzolina anche il Quirinale è favorevole all’ipotesi del concorso, ma Salvini attacca: “L’incapace ministro adesso per attaccare maestre e insegnanti precari tira per la giacchetta perfino il presidente Mattarella”.

