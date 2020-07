Scuola, il Comitato tecnico-scientifico chiarisce come si tornerà in classe a settembre



In un documento inviato al ministero dell’Istruzione il Comitato tecnico-scientifico scioglie i dubbi sollevati dai dirigenti scolastici. E chiarisce le linee guida per il ritorno nelle classi a settembre: quando ci si alza dal proprio banco sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina, ma non sarà necessario calcolare un valore di metri quadri per ciascun studente all’interno delle aule. Non solo: le superfici andranno continuamente disinfettate, ma non si dovrà per forza chiamare un’impresa specializzata in sanificazione. E infine si specifica cosa fare in caso di casi positivi.

