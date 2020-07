Scuola, l’allarme dei sindacati: “Non sarà possibile tornare in classe: mancano spazi e insegnanti”



“Oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono: inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti”, ha detto il segretario della Cgil Scuola, Francesco Sinopoli, puntando il dito contro la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. A meno di due mesi dall’inizio dell’anno scolastico non si è infatti ancora trovata una soluzione, al netto delle misure sicurezza e del distanziamento fisico, per permettere a tutti gli studenti di tornare nelle aule.

