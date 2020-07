Scuola, parta la gara per l’acquisto dei banchi monoposto: a settembre postazioni singole in classe



Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha indetto un bando di gara pubblica per l’acquisto di un massimo di tre milioni di banchi monoposto per le scuole italiane. La scadenza del bando è prevista per il 30 giugno, ma è già polemica sul costo dei banchi singoli “con sedute attrezzate di tipo innovativo”.

