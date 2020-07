Scuola, quando inizia. Il calendario del ritorno tra i banchi a settembre regione per regione



La situazione dei calendari scolastici regionali, in vista del rientro tra i banchi a settembre. Oltre metà a scelto il 14 settembre (data individuata dal Miur) per la ripartenza. Bolzano ha optato per la settimana prima (il 7), la Puglia è l’ultima (24 settembre).

