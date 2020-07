Scuola, test sierologici su docenti e personale Ata: le misure per iniziare l’anno in sicurezza



Test sierologici su tutto il personale scolastico (quindi docenti, dirigenti e personale Ata) e a campione sugli studenti per verificare che non ci siano positivi al coronavirus prima della riapertura delle scuole e l’inizio del nuovo anno a settembre. Se un test dovesse risultare positivo, scatterà il tampone. Ma cosa succederà in caso di conferma del contagio da Covid-19? Facciamo chiarezza.

