Scuole paritarie, per Covid già chiusi 70 istituti. L’appello: “Erogare subito contributi statali”



A causa dell’emergenza Coronavirus e della mancata erogazione dei servizi, le scuole paritarie hanno subito danni economici ingenti. Lo dimostra anche la chiusura di ben 70 istituti. Per questo motivo l’ex sottosegretario e ora deputato di Iv, Gabriele Toccafondi, ha scritto alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, chiedendo di intervenire per erogare i contributi statali alle scuole private in tempi rapidi.

