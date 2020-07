“Senza lockdown in Italia 500.000 morti per Coronavirus”, lo dice l’Ocse



In assenza delle misure di confinamento, il numero dei decessi da Covid-19 avrebbe potuto essere dell’ordine di 500.000 in Italia e di milioni nei vari Paesi dell’Ocse: lo dice l’Ocse nell’Employment Outlook, in cui esamina gli effetti della crisi del Coronavirus sul mercato del lavoro e anche sotto l’aspetto sanitario.

