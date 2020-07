Serena Enardu e Pago si sono rivisti: “Abbiamo preso un caffè, siamo comunque persone civili”



Serena Enardu e Pago si sono rivisti. A confidarlo ai suoi fan è stata proprio l’ex volto di Uomini e Donne che su Instagram ha raccontato dell’incontro con il suo ex: “Anche se non è sembrato, siamo delle persone civili”, ha dichiarato l’influencer. Dopo i velenosi botta e risposta che c’erano stati tra i due non ci si aspettava un riavvicinamento, ma non sembra possa essere il preludio di un ritorno di fiamma.

Continua a leggere



Serena Enardu e Pago si sono rivisti. A confidarlo ai suoi fan è stata proprio l’ex volto di Uomini e Donne che su Instagram ha raccontato dell’incontro con il suo ex: “Anche se non è sembrato, siamo delle persone civili”, ha dichiarato l’influencer. Dopo i velenosi botta e risposta che c’erano stati tra i due non ci si aspettava un riavvicinamento, ma non sembra possa essere il preludio di un ritorno di fiamma.

Continua a leggere

Continua a leggere