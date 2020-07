Setta di Novara, vittime diventavano carnefici: “Abusavano sessualmente le nuove adepte”



All’indomani della maxi operazione che ha stanato la setta che per trent’anni ha ridotto in schiavitù donne e bambine in tutto il Nord, la dirigente della Squadra Mobile di Novara, Valeria Dulbecco, ha riposto alle nostre domande. “In 30 anni nessuna denuncia. Perché? Le ragazze restavano dentro e passavano da vittime a carnefici”.

