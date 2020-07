Si allarga il focolaio di Coronavirus alla Bartolini di Rovereto: 64 casi, tra loro anche minori



Sono saliti a 64 i contagi riconducibili al focolaio scoppiato presso il magazzino della ditta di spedizioni Bartolini, oggi BRT, a Rovereto, in Trentino su un totale di 300 tamponi effettuati. Tra i nuovi casi registrati, tre riguardano i padroncini delle ditte che trasportano i pacchi per il centro logistico, e 11 interessano familiari o persone vicine a chi lavora per la Bartolini, tra cui anche minori.

Continua a leggere



Sono saliti a 64 i contagi riconducibili al focolaio scoppiato presso il magazzino della ditta di spedizioni Bartolini, oggi BRT, a Rovereto, in Trentino su un totale di 300 tamponi effettuati. Tra i nuovi casi registrati, tre riguardano i padroncini delle ditte che trasportano i pacchi per il centro logistico, e 11 interessano familiari o persone vicine a chi lavora per la Bartolini, tra cui anche minori.

Continua a leggere

Continua a leggere