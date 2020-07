Si allarga il focolaio di Coronavirus individuato in un ristorante a Savona: “Mille in quarantena”



Sono saliti a 28 i contagiati del nuovo focolaio di Coronavirus individuato in un ristorante di Savona, che è stato chiuso. Più di mille le persone finite in quarantena e centinaia i contatti in corso di controllo, operazione resa possibile grazie al fatto che il locale aveva tenuto traccia dei clienti che avevano prenotato, tra cui il campione olimpico di pallanuoto Matteo Aicardi, ora ricoverato ad Albenga. Il governatore Toti: “Virus circola ancora, serve cautela”.

Continua a leggere



Sono saliti a 28 i contagiati del nuovo focolaio di Coronavirus individuato in un ristorante di Savona, che è stato chiuso. Più di mille le persone finite in quarantena e centinaia i contatti in corso di controllo, operazione resa possibile grazie al fatto che il locale aveva tenuto traccia dei clienti che avevano prenotato, tra cui il campione olimpico di pallanuoto Matteo Aicardi, ora ricoverato ad Albenga. Il governatore Toti: “Virus circola ancora, serve cautela”.

Continua a leggere

Continua a leggere