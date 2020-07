Sicilia, bus urbani affollatissimi, studenti firmano petizione: “Rischio contagio”



Un gruppo di studenti di Frigintini e Modica, nel ragusano, lottano per avere linee in più a causa dell’affollamento dei passeggeri e in particolar modo di studenti nel periodo scolastico. Creano una petizione nel 2019 senza ricevere una risposta: “Chiediamo che il problema sia attenzionato per la tutela e la salute di noi studenti”

