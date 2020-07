Silvia Romano si racconta dopo il sequestro: “Vi spiego perché ho deciso di convertirmi all’Islam”



Silvia Romano, la cooperante di 24 anni rapita in Kenya nel novembre del 2018 e tornata in libertà lo scorso maggio, si è raccontata per la prima volta in una intervista rilasciata al giornale online diretto da Davide Piccardo in cui ha raccontato quando e perché si è convertita all’Islam: “Quando provavo paura per l’imminenza della morte o ansia per non avere notizie della mia famiglia e del mio futuro, trovavo consolazione nelle preghiere. Il velo? Per me è simbolo di libertà”.

