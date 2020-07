Sissy Trovato Mazza, il no della famiglia all’archiviazione: “Indagate sulle ex colleghe”



Due agenti penitenziarie del carcere della Giudecca, due colleghe di Sissy Trovato Mazza. Sono loro le ‘sospettate’ indicate dalla famiglia come persone coinvolte nei fatti nella richiesta di opposizione all’archiviazione delle indagini per istigazione al suicidio per la morte della giovane agente calabrese.

