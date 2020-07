Sorpresa in strada a Mestre, coppia fa sesso davanti alla vetrina: multa di 20mila euro



Due amanti focosi non hanno trovato niente di meglio che la strada per scatenarsi in un rapporto sessuale completo, incuranti della presenza di altri che li hanno persino filmati. La foga dei due amanti però è costata molto cara visto che per loro è scattata una pesantissima multa da ventimila euro.

Continua a leggere



Due amanti focosi non hanno trovato niente di meglio che la strada per scatenarsi in un rapporto sessuale completo, incuranti della presenza di altri che li hanno persino filmati. La foga dei due amanti però è costata molto cara visto che per loro è scattata una pesantissima multa da ventimila euro.

Continua a leggere

Continua a leggere