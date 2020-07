Sorpreso a fare pipì in strada, residente lo sgrida. L’altro reagisce urinandogli addosso



I fatti sono avvenuti nella nottata tra sabato e domenica in pieno centro a Forlì, in via Anita Garibaldi. L’uomo è stato sanzionato per “atti contrari alla pubblica decenza”: la sanzione, se pagata entro 60 giorni, è di 3.333,33 euro, altrimenti oscilla tra 5mila e 10mila euro.

Continua a leggere



I fatti sono avvenuti nella nottata tra sabato e domenica in pieno centro a Forlì, in via Anita Garibaldi. L’uomo è stato sanzionato per “atti contrari alla pubblica decenza”: la sanzione, se pagata entro 60 giorni, è di 3.333,33 euro, altrimenti oscilla tra 5mila e 10mila euro.

Continua a leggere

Continua a leggere