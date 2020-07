Soverato, costringe turista di 22 anni ad avere un rapporto sessuale in spiaggia: fermato 17enne



Violenza sessuale a Soverato, in Calabria: un 17enne è stato arrestato per aver costretto una turista straniera di 22 anni ad avere un rapporto sessuale, provocandole delle lesioni. Non contento, avrebbe anche tentato un approccio con un’amica della ragazza che era intervenuta in suo soccorso. Le accuse a suo carico sono di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e atti osceni.

