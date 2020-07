Stash sarà papà di una bimba, svela il sesso del bebè con una canzone dei Beatles



Il cantante ha scelto un modo molto speciale per svelare ai suoi fan che il bebè in arrivo sarà una femminuccia: lo ha fatto con le note di “And I Love Her” dei Beatles. Lui e la compagna Giulia Belmonte diventeranno genitori per la prima volta: l’annuncio era arrivato da Maria De Filippi nella finale di Amici Speciali.

