Stefania Pezzopane si è laureata con 110 e lode, Simone Coccia: “Sono orgoglioso di te”



La deputata del PD Stefania Pezzopane si è laureata oggi in Scienze Politiche con il massimo dei voti, 110 e lode. Un traguardo festeggiato anche via Instagram in un post cui fa eco quello pubblicato poco dopo dal compagno Simone Coccia Colaiuta, ex del Grande Fratello, che scrive: “Sono orgoglioso di te”.

