Stefano De Martino a Napoli rischia di incrociare Belén Rodriguez, ospite di Gian Maria Antinolfi



Stefano De Martino e Belén Rodriguez, entrambi a Napoli anche se per motivi diversi, hanno rischiato di incrociarsi. Mentre il conduttore di Made in Sud si trovava a Palazzo Petrucci per festeggiare il compleanno della collega Fatima Trotta, l’ex moglie era ospite del party organizzato da Gian Maria Antinolfi presso il circolo Rari Nantes a Napoli. Ci sono solo 10 minuti di strada tra le due location scelte per i festeggiamenti. Sebbene lontani emotivamente, Belén e Stefano hanno condiviso per qualche ora la stessa porzione di cielo.

