Stefano De Martino finisce in copertina con una bionda, le foto in barca



Continua a impazzare il gossip su Stefano De Martino, dopo la separazione dalla Rodriguez. Il settimanale Nuovo lo ha paparazzato con una misteriosa donna bionda: una foto che di per sé sembra provare ben poco, eppure è finita in copertina. Belen, intanto, si rilassa sul lago di Garda e pubblica una story enigmatica: “L’amore è per la gente vera”

