Stefano De Martino in barca con Mariana, “l’altra” Rodriguez: tra i due non ci sarebbe alcun flirt



Il settimanale Chi ha fotografato Stefano De Martino, ex marito di Belén, in barca insieme a “un’altra Rodriguez”, la bella Mariana. Anche lei, come il ballerino e conduttore, è appena tornata single dopo la fine della relazione con il modello Simone Susinna. Fonti vicine a Fanpage.it fanno sapere che i due sarebbero solo amici e che non sarebbero stati soli quando le foto sono state scattate.

