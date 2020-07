Stefano De Martino in barca con una bionda, ma è solo un’amica: “Si chiama Emma, è fidanzata”



L’ennesimo gossip sul conduttore di Made in Sud è finito addirittura sulla copertina di Nuovo: De Martino è stato fotografato in barca con una misteriosa ragazza, immediatamente scambiata per la sua nuova fidanzata dopo Belen. Niente di tutto ciò: la giovane si chiama Emma ed è fidanzata con un ragazzo di nome Andrea.

