Stefano De Martino vende il gozzo “Santiago”, usato per le vacanze con Belén: costa 295 mila euro



Stefano De Martino mette in vendita il gozzo “Santiago”, la barca che aveva fatto da cornice al ritorno di fiamma con Belén Rodriguez. Si tratta di un’imbarcazione lussuosa, completamente restaurata e lunga oltre 11 metri alla quale il conduttore di Made in Sud aveva dato il nome del figlio avuto dall’ex moglie. È in vendita per 295 mila euro.

