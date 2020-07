Stefano, morto nel pozzo. Fu premiato per il fair play: rinunciò a un gol per soccorrere il portiere



Stefano Borghes, 12 anni, lo scorso anno era stato premiato con un riconoscimento per il fair play dello sport. Il bimbo lo scorso dicembre durante una partita aveva rinunciato a segnare un gol per assistere il portiere avversario che si era infortunato. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo.

