Stefano, morto nel pozzo, il papà: “Ormai non c’è più. Sapere com’è successo ci interessa poco”



Le parole di Roberto Borghes, padre di Stefano, il bimbo di 12 anni caduto nel pozzo del parco Coronini Cronberg, sono quelle di uomo distrutto dal dolore. Non c’è rabbia e neppure odio: “Questa è una situazione che non sappiamo ancora come affrontare. Dobbiamo ancora capire di cosa abbiamo bisogno”.

