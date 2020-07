Strage di Corinaldo, i familiari delle vittime: “Delusi, era associazione a delinquere”



“Sono troppo pochi gli anni che gli hanno dato rispetto a ciò che hanno fatto”: così il fratello di Benedetta Vitali, 15enne fra le vittime della strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, dopo la sentenza di primo grado per la “banda dello spray” e la caduta dell’accusa per associazione a delinquere. “Ho dato una foto di Daniele ai ragazzi, era importante che lo vedessero” racconta invece a Fanpage.it la mamma del 16enne Daniele Pongetti. “Soddisfatti è un termine difficile in questi casi, ma si tratta di un primo tassello”.

