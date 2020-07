Strisce di cocaina sul tavolo di Johnny Depp, è di Amber Heard la foto che accusa l’ex marito



Ci sono quattro strisce di cocaina e un bicchiere di whisky in primo piano nella foto portata da Amber Heard in tribunale nell’ambito del processo che vede Johnny Depp accusare di diffamazione il tabloid Sun per averlo descritto come un “picchiatore di donne” dopo le accuse dell’ex moglie. Lo scatto sarebbe stato realizzato dall’attrice e portato in aula per dimostrare che il divo sarebbe stato “spesso fuori controllo”.

