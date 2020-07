Super Ecobonus al 110%, arriva la guida dell’Agenzia delle Entrate: come funziona e come accedere



Con la pubblicazione della guida da parte dell’Agenzia delle Entrate arrivano le specifiche riguardanti il Super Ecobonus al 110%: nel documento vengono riportate tutte le informazioni su chi può usufruire della detrazione fiscale (o dello sconto in fattura o della cessione del credito), come fare per accedere e per quali lavori è possibile sfruttare la misura introdotta dal decreto Rilancio.

