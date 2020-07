Tendono una corda in strada: ferita una ragazza di 22 anni, sbalzata dal suo scooter



Hanno legato una corda, servendosi di pali o alberi, ai due lati della carreggiata: una vera e propria trappola che ha rischiato di finire in tragedia quando una ragazza di 22 anni ha preso in pieno la fune, cadendo dal suo scooter e riportando una frattura scomposta alla tibia. Le forze dell’ordine avrebbero già individuato i responsabili in un gruppo di ragazzi, tra cui ci sarebbero anche diversi minorenni.

Continua a leggere



Hanno legato una corda, servendosi di pali o alberi, ai due lati della carreggiata: una vera e propria trappola che ha rischiato di finire in tragedia quando una ragazza di 22 anni ha preso in pieno la fune, cadendo dal suo scooter e riportando una frattura scomposta alla tibia. Le forze dell’ordine avrebbero già individuato i responsabili in un gruppo di ragazzi, tra cui ci sarebbero anche diversi minorenni.

Continua a leggere

Continua a leggere