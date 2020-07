Terni, adolescenti morti per uno sballo da 15 euro: il pusher salvato dal linciaggio



Aldo Maria Romboli, tossicodipendente di 41 anni, deve rispondere di morte come conseguenza di altro delitto. Da lui Flavio, 16 anni, e Gianluca, 15, hanno comprato per una quindicina di euro il ’veleno’ che – forse da solo, forse in associazione con altra sostanze, probabilmente codeina – li ha uccisi nel sonno, nella notte tra lunedì e martedì. “Ora piange e si dispera per quanto ha commesso” dice l’avvocato dell’uomo.

