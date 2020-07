“Ti chiama la mamma di Belén? Cambia numero”, e Veronica smette di seguire Stefano De Martino



Potrebbe essere bastata una battuta a Made in Sud per spingere Veronica Cozzani, madre di Belén Rodriguez, a smettere di seguire Stefano De Martino su Instagram. “Ti ha chiamato la madre di Belén? Cambia numero, senti a me”, aveva detto il conduttore al comico Peppe Iodice. Una battuta che l’interessata potrebbe non avere gradito.

