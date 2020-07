Torino, a 80 anni cura la marijuana del figlio: le aveva detto che era luppolo per la birra



A 80 anni curava in casa sua a Torino le piante di marijuana del figlio pensando servissero alla produzione di birra: il suo compito era innaffiarle e lei lo aveva fatto con precisione visto che le piante continuavano a crescere. Non sospettando nulla, quando sono arrivati gli agenti li ha anche invitati a entrare in casa.

