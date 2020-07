Torino, il patrigno abusò di lui e delle sue fidanzatine: ora deve pagare i suoi debiti



Un ragazzo di 25 anni sarà costretto a pagare i debiti, per un totale di circa 15mila euro per utenze mai pagate, del patrigno condannato a 14 anni di carcere per aver abusato di lui e di alcune sue amiche quando erano ancora minorenni. La decisione di Atc: “Comprendiamo la situazione di disagio, ma questa è la conclusione di una procedura stabilita per legge che la nostra Agenzia è tenuta ad applicare”.

Continua a leggere



Un ragazzo di 25 anni sarà costretto a pagare i debiti, per un totale di circa 15mila euro per utenze mai pagate, del patrigno condannato a 14 anni di carcere per aver abusato di lui e di alcune sue amiche quando erano ancora minorenni. La decisione di Atc: “Comprendiamo la situazione di disagio, ma questa è la conclusione di una procedura stabilita per legge che la nostra Agenzia è tenuta ad applicare”.

Continua a leggere

Continua a leggere