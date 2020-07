Torino, tassista perseguitata dal suo ex: esausta si fa seguire e lo porta dalla polizia



Una tassista perseguitata dal suo ex, diventato un vero e proprio stalker, si è fatta seguire in auto e ha condotto l’uomo dalla polizia. Il 44enne è stato arrestato. Da tempo non dava pace alla donna seguendola giorno e notte sia sul lavoro che nei suoi spostamenti privati.

Continua a leggere



Una tassista perseguitata dal suo ex, diventato un vero e proprio stalker, si è fatta seguire in auto e ha condotto l’uomo dalla polizia. Il 44enne è stato arrestato. Da tempo non dava pace alla donna seguendola giorno e notte sia sul lavoro che nei suoi spostamenti privati.

Continua a leggere

Continua a leggere