Torino, uccide i genitori a coltellate e fugge: fermato in strada con le mani sporche di sangue



Duplice omicidio a Torino, nel quartiere Mirafiori: un uomo ha ucciso con un coltello da cucina i genitori, poi è fuggito ma è stato individuato dai carabinieri per strada a Collegno con le mani ancora sporche di sangue e in stato confusionale. Indagini in corso per ricostruire dinamica e movente della tragedia familiare.

