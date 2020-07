Tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sarebbe durata solo pochi giorni, “Nessuna chiarezza” svela lei



Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno deciso di non fare ancora chiarezza in merito alla loro storia d’amore. La tronista e il corteggiatore conosciuto a Uomini e Donne si sarebbero allontanati a pochi giorni dalla scelta. “Quando sarà fatta chiarezza, spiegherò tutto”, dichiara adesso la Abate. Parole che lasciano la situazione in sospeso. Che cosa sta accadendo tra i due?

