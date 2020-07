Tragedia in strada, Stefano sbanda con la moto mentre va al lavoro e muore a 21 anni



Stefano si stava recando al lavoro in una pizzeria quando, per motivi tutti da accertare, all’altezza di una curva, ha sbandato e ha perso il controllo della motocicletta finendo fuori strada. Un impatto violentissimo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Inutili per lui i successivi soccorsi medici del 118.

