Treviso, litiga con il vicino per un parcheggio e cade a terra: 80enne muore in ospedale



Un uomo di 80 anni, Giovanni Cagno, è morto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato portato dopo una caduta. A spingerlo, secondo una prima ricostruzione, e provocare la caduta sarebbe stato un ex vicino di casa, a Villorba, in seguito a una lite per una macchina parcheggiata male. Attesa per i risultati dell’autopsia.

