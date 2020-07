Treviso, prenotano per trenta in una noto ristorante e poi non si presentano: scatta la denuncia



Uno “scherzo” con un danno economico non da poco per l’Antica Trattoria Coan in centro a Cordignano: i proprietari avevano infatti preparato una cena con menù speciale (per celiaci) per ben 30 persone. “Non è cosa nuova. Ma in questo momento, dopo il lockdown, rappresenta ancora di più un danno per i ristoratori” afferma Antonella Secchi, direttrice di Ascom Vittorio Veneto.

