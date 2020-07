Trono Over, Pamela Barretta vicino a Giovanni Villa, la dama: “Per ora da parte mia solo amicizia”



Pamela Barretta cerca di riprendersi dopo la rottura con Enzo Capo che l’ha emotivamente sconvolta. La dama del Trono Over, perciò, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in compagnia di amici. Tra loro spunta Giovanni Villa, ex cavaliere di Uomini e Donne con cui, per adesso, nonostante possa essere la persona giusta condivide solo un’amicizia.

