Troppi danni all’agricoltura: Belluno ordina di abbattere 3.234 cervi, anche femmine e piccoli



L’obiettivo dell’abbattimento è il riequilibrio” perché “I danni che provocano questi ungulati sono pesanti per agricoltura e biodiversità senza dimenticare i pericoli per chi viaggia sulle nostre strade” ha dichiarato il consigliere provinciale De Bon spiegando l’aumento del 20 per cento di cervi che è possibile abbattere rispetto all’anno scorso.

