Trovato morto Claudio Dedola, il 27enne era scomparso da Terralba 8 giorni fa



È stato trovato morto il giovane operaio scomparso da Terralba da lunedì della scorsa settimana. Claudio Dedola, secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita. Il corpo è stato scoperto lungo la strada in aperta campagna in località Luri. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il medico legale per gli accertamenti di rito.

Continua a leggere



È stato trovato morto il giovane operaio scomparso da Terralba da lunedì della scorsa settimana. Claudio Dedola, secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita. Il corpo è stato scoperto lungo la strada in aperta campagna in località Luri. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il medico legale per gli accertamenti di rito.

Continua a leggere

Continua a leggere