Udine, dramma nei boschi: uomo muore schiacciato dall’albero che stava tagliando



Drammatico incidente nei boschi sul passo del monte Pura, tra i comuni di Ampezzo e Sauris (Udine). Un uomo di 55 anni, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, è stato schiacciato da un albero che stava tagliando. Nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato nulla da fare.

