Ufficio stampa insulta blogger dopo recensione negativa al libro: “Troppe ragnatele nella f**a”



Capita a tutti di ricevere una recensione negativa a un libro. C’è chi la accetta con stile e chi con acredine, come l’Ufficio Stampa Il Taccuino. Dopo le polemiche scoppiate sui social in seguito agli insulti sessisti rivolti all’autrice del blog, la direzione ha pubblicato delle scuse. Non rivolte però alla ragazza insultata.

